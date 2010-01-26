Тернопольщина: за сутки от переохлаждения умерли 2 человека

В Тернопольской области за сутки от переохлаждения умерли два человека, еще 5 - попали в больницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, фатальным переохлаждение стало для 83-летней жительницы с. Новоселка Подгаецкого района и 53-летнего жителя с. Малые Дедеркалы Шумского района. Предварительная причина их смерти – «общее переохлаждение».

Кроме этого, вчера в Тернопольскую первую городскую больницу были госпитализированы 49-летний бездомный с диагнозом «отморожение пальцев обеих ног, общее переохлаждение», 34-летний бездомный с диагнозом «отморожения пальцев правой ступни, общее переохлаждение», 27-летний местный житель с диагнозом «отморожение пальцев обеих стоп, общее переохлаждение», а также 77-летняя жительница с. Ивачев Тернопольского района с диагнозом «обмораживание пальцев рук и ног».

Кроме этого, около 22 часов вчера в Збаражскую центральную районную больницу был госпитализирован 26-летний местный житель с диагнозом «отморожение обеих стоп».