Когда в Украине пройдут морозы

В Украине морозы до 30 градусов будут держаться еще несколько дней. По информации Гидрометеоцентра Украины, небольшого потепления можно будет ожидать только 28 января.

26-27 января в Украине столбик термометра опустится до 30 градусов мороза. Так, средняя ночная температура воздуха составит 23 - 30 градусов мороза, дневная 17-22 ниже нуля. На западе страны похолодает до -33С.

В Донецкой области в результате метелей и снегопадов местами усложнено движение автотранспорта.

По информации Министерства здравоохранения, в Украине с 18 декабря по 25 января от переохлаждения и обморожения погибли 256 человек. Больше всего от сильных морозов умерло в Донецкой - 100 человек, Запорожской - 29, Киевской - 17 и Волынской областях - 19. В целом за помощью в больницы обратилось 3 тыс. 793 человека, госпитализировано с обморожением и переохлаждением - 2 тыс. 504 человека.

Напомним, из-за сильных морозов практически во многих областях отменены занятия для учеников младших классов.