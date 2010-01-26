"На прием" к американскому врачу залетел метеорит

Если повезет увидеть падающую звезду, гласит примета, следует загадать желание и оно, непременно, сбудется. Вместе с тем, народная мудрость умалчивает, как следует реагировать, если метеорит буквально падает вам на голову. А именно, с почти такой ситуацией столкнулся американский врач Фрэнк Чампи, практикующий в небольшом городке Лортон /штат Вирджиния/.

Чампи, как всегда вел прием. Внезапно все, кто находились в офисе, услышали громкий удар, а затем с потолка, в котором образовалась солидная дыра, посыпался целый "дождь" из деревянных обломков, пластика и других стройматериалов. Упавший же на пол объект размером с теннисный мячик и весом около килограмма при ударе раскололся на три части.

Специалисты местного научного института "взяли анализы" у непрошеного "гостя" и однозначно установили, что он является метеоритом. По оценкам ученых, скорость полета метеорита до того, как он врезался в крышу, составляла около 350 км в час.

По словам врача, неожиданный "пациент" причинил солидный ущерб строению, проломив дыры в крыше и потолке офиса. Лишь по счастливой случайности, от визита космического "каменного гостя" никто и никаких травм не получил.

Остается загадкой, успел ли врач Чампи загадать желание, однако, популярности ему этот необычный инцидент наверняка добавил.

ami-tass.ru