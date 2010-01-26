Восстановление Гаити после землетрясения займет до 10 лет, уверен премьер-министр Жан-Макс БЕЛЬРИВ.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», ао его словам, в ходе восстановительных работ необходимо провести серьезные реформы в разных секторах экономики Гаити, прежде всего, в сельском хозяйстве и туризме. Это позволит стране, которая считается самой бедной в западном полушарии, не только оправиться после мощного удара стихии, но и добиться поступательного развития, отметил премьер.

Точных данных о числе жертв землетрясения до сих пор нет. Известно, что уже захоронено около 150 тысяч человек, но власти заявляют, что список жертв может в ближайшее время достигнуть даже 300 тысяч.