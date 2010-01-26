Как снять стресс без алкоголя и антидепрессантов

В связи с ростом нагрузки на учащихся немецких вузов в студенческой среде для борьбы со стрессом нередко прибегают к антидепрессантам и алкогольным напиткам. Как сообщает уполномоченная правительства ФРГ по контролю за оборотом наркотиков Сабине Бетцинг, многих привычка снимать напряжение с помощью алкоголя и таблеток довела до зависимости.

Нередко студенты с нервными расстройствами, ставшими следствием панического страха перед экзаменатором, неуверенности в своих знаниях и в своем будущем, обращаются за помощью к психологам. При этом они жалуются, что за отведенный на изучение материала короткий промежуток времени они не в силах прочитать то огромное количество литературы, которая предлагается для изучения. Нагрузка на студентов возрастает в том числе и во время каникул, которые в ФРГ называют "свободным от посещения занятий временем". В этот период студентам приходится работать над курсовыми, подрабатывать или проходить практику.

В случае обращения к врачам сердобольные немецкие эскулапы нередко предлагают студентам антидепрессанты. В связи с ростом лекарственной зависимости немецких граждан экономике страны ежегодно наносится ущерб в размере 14 млрд евро, утверждает президент Врачебной палаты федеральной земли Рейнланд-Пфальц Фридер Хессенауэр. Например, стоимость одного курса лечения от бессонницы в случае проведения длительной терапии составляет 10 - 15 тыс евро, которые вынуждены оплачивать государственные кассы обязательного медицинского страхования.

"Более миллиона жителей ФРГ попали в зависимость от таблеток из-за халатности медиков, которые по настоянию пациентов выписывают успокоительные в завышенных дозировках", - полагает Сабине Бетцинг. В итоге злоупотребление медикаментами стало в ФРГ массовым феноменом.

Успокоительные и снотворные лекарственные препараты на постоянной основе принимают более 2 млн немцев, утверждают специалисты Германского ведомства по проблемам наркомании. Среди них много студентов. Сильные антидепрессанты и другие медикаменты по совету друзей или знакомых идут в ход в качестве допинга для борьбы с усталостью, стрессом, для повышения выносливости, концентрации. Многие студенты в страхе "вылететь" из университета в первый год обучения или закончить вуз без диплома при выборе дозировки игнорируют серьезные побочные действия медикаментов. При этом нередко речь идет о лекарствах, предназначенных для профилактики или лечения слабоумия, депрессии, сердечной недостаточности.

"Я ежедневно принимаю по 2-3 студента, - говорит психолог из Франкфурта-на-Майне Клаудиа Лазановски. - Для преодоления предэкзаменационного страха я назначаю специальную терапию". Для снижения уровня стресса больничные кассы обязательного медицинского страхования разработали специальные программы помощи студентам, в рамках которых желающих учат рационально планировать рабочий день и снимать стресс без алкоголя и медикаментов.

ami-tass.ru