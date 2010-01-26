Число погибших на Гаити сотрудников ООН возросло до 82 человек

Число погибших во время землетрясения на Гаити сотрудников ООН достигло 82 человек.

Как сообщает Gazeta.ru, об этом сообщил сегодня официальный представитель генерального секретаря ООН Мартин НЕСИРКИ.

По его словам, еще 53 работника ООН считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УНИАН, возле побережья Гаити 12 января произошли два землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9. Было разрушено много зданий, в частности президентский дворец и здание штаб-квартиры миротворческой миссии ООН.

Точных данных о числе жертв землетрясения до сих пор нет. Известно, что уже захоронено около 150 тысяч человек, но власти заявляют, что список жертв может в ближайшее время достигнуть даже 300 тысяч.