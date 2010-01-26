В Украине от морозов погибло 256 человек

В Украине от переохлаждения и обморожений погибли 256 лиц.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию УНПЦ экстренной медицинской помощи и медицины катастроф относительно количества пострадавших лиц от сильных морозов, которые начались в Украине 18 декабря с.г.

Больше всего от переохлаждения умерло в Донецкой области – 100 чел., Запорожской – 29, Киевской – 17, Волынской - 19, Сумской – 13, в Херсонской и Хмельницкой – по 10 чел.

Госпитализировано с обморожением, переохлаждением – 2 тыс. 504 чел.

В целом за указанный период за помощью к врачам обратились 3 тыс. 793 чел., пострадавших от переохлаждения и обморожений.