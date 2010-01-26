В Одессе, Донецке, Луганске открыты пункты обогрева и питания

Специальный пункт обогрева и питания для социально незащищенных слоев населения Одессы и области открыт в Старосенном парке - рядом с железнодорожным вокзалом, автостанцией и рынком «Привоз».

Как сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, «здесь бездомные и малоимущие жители могут в любое время суток получить у спасателей облуправления МЧС горячий чай и обогреться. Пункт развернут в связи с ночным понижением температуры воздуха ниже 20 градусов мороза - для минимизации трагических последствий».

По данным облуправления МЧС, машинами «скорой помощи» госпитализировано в выходные дни 17 человек с диагнозом «переохлаждение и обморожение», 10 из них до сих пор находятся в больницах региона.

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В связи с сильными морозами в Донецке организованы три пункта обогрева и питания для людей без определенного места жительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Пункты находятся в Кировском районе (рынок «Текстильник»), Калининском районе (Калининский рынок) и на территории железнодорожного вокзала. Ежедневная посещаемость этих мест достигает 100 человек.

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С 26 января в Луганске начнут действовать четыре пункта по обеспечению бездомных горячим питанием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

По информации городского управления труда и социальной защиты населения, в 12.00 передвижная кухня будет развернута в районе Дома культуры железнодорожников, в 12.30 - в сквере Молодой гвардии, в 13.00 – на ул. Оборонной в районе МЖК, а в 13.30 - в районе автовокзала.