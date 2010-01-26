Что лечит картофель

Наверняка, многие знают о том, что картофель не только привычный для нас и незаменимый продукт на нашем столе, но еще и лечебное средство от многих заболеваний.

Картофельную диету издавна применяют для лечения болезней сердца и сосудов, а так же заболеваний почек.

Каждодневное употребление картофеля помогает в снижении артериального давления, укреплении кровеносных сосудов и способствует улучшению обмена веществ.

Наверное, каждому из нас хоть раз в жизни приходилось использовать в лечении «картофельную» ингаляцию (дышать над горячим паром, сваренной в «мундире» картошки), которая является одним из лучших средств при простуде и катаре верхних дыхательных путей.

А так же картофельный отвар полезен людям, страдающим артритом. Его пьют три раза в день: утром натощак, днем и перед сном. Молодой картофель богат витамином С, а, благодаря высокому содержанию в нем калия, способствует выведению воды из организма. Но при этом следует знать, что витамин С, быстро разрушается если картофель поставить варить, залив его холодной водой, для того, чтобы сохранить полезный витамин в данном продукте, следует опускать картофель в кипящую подсоленную воду и варить минут десять-пятнадцать.

Для вашего сведения: в год взрослый человек должен съедать не менее ста двенадцати килограммов картофеля.

Сырой картофель, натертый на терке, прикладывают к ожогам, трофическим язвам, зкземам, дерматитам в целях смягчения кожи, а пластинки свеженарезанных клубней картофеля можно приложить к незаживающим язвам.

Так же компрессы из тертого картофеля очень хорошо помогут при аллергической реакции на комариные укусы.

Свежеприготовленный картофельный сок обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, мочегонным, общеукрепляющим действием.

С давних времен сок картофеля используют в народной медицине, а в наше время и в традиционной, как средство при гастритах с повышенной кислотностью, язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки.

Этот лечебный сок оказывает болеутоляющее действие при эрозии и язве слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника, так же помогает при головных болях, при изжоге и способствует снижению артериального давления.

Чтобы улучшить его вкусовые качества, можно смешать картофельный сок с клюквенным или морковным соком, также можно добавить в него мед.

Конечно, на вкус он станет приятней, но запомните, что лечебный эффект в этом случае снижается.

Готовить сок лучше из сортов с розовыми клубнями: соскабливается кожура с хорошо промытого картофеля, затем очищенные клубни пропускают через соковыжималку или протирают через мелкую терку, перекладывают полученную кашицу в марлю и выжимают.

Сок нужно использовать только свежеприготовленный и стоять он должен не более десяти минут (приготавливать сок впрок, категорически запрещается).

Перед употреблением сок обязательно взбалтывают.

При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки сок сначала нужно пить по ¼ стакана три-четыре раза в день за тридцать-сорок минут до еды (последний прием перед сном), постепенно доводя разовую дозу приема до ½ стакана.

Продолжительность лечения составляет двадцать дней и конечно, одновременно с этим, следует соблюдать соответствующую диету.

При лечении запоров и головных болей сок пьют по полстакана два-три раза в день.

Так же картофельные клубни и крахмал используют для приготовления домашней косметики.

Картофельные маски помогают при сухой коже лица и при солнечных ожогах, для ее приготовление потребуется отварной картофель в «мундире»: сделайте кашицу из отварного картофеля, разотрите ее со сливками или сметаной и прикладывайте в теплом виде на кожу.

Для этой же цели можно использовать маску из сухого крахмала, который разводится в молоке или растительном масле в пропорции 1:1.

Если в картофельный крахмал добавить муку и взбитый белок, то полученным «клейстером» рекомендуется пользоваться для того, чтобы освежить нормальную или жирную кожу лица.

Снять отеки под глазами, поможет сваренный в кожуре клубень, который нужно разрезать и теплым приложить к отекам на тридцать-сорок минут.

Чтобы мгновенно снять усталость и разгладить морщинки на лице – сварите в небольшом количестве молока одну большую картофелину, разомните ее, остудите и затем нанесите на лицо на двадцать-тридцать минут.

Приобретая картофель, нужно помнить, что молодые клубни не хранятся долго и его желательно покупать в небольших количествах.

При выборе картофеля предпочтение отдайте твердым, без темных и зеленых пятен клубням.

А принеся его домой обязательно достаньте картофель с упаковки и храните в прохладном месте.

Поскольку все полезные вещества находятся близко к кожуре, то молодой картофель советуем вам не чистить, а тереть щеткой. Ешьте картошечку на здоровье, ведь не зря говорят, что «Картошка – это второй хлеб!», наслаждайтесь ее вкусовыми качествами, а заодно, не забывайте про ее лечебные свойства, а по мере надобности используйте картофель в качестве лекарственного средства!

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