В больнице - трое пассажиров поезда “Черновцы-Киев”

В больнице в Черновцах остаются трое пострадавших при взрыве газового баллона в поезде “Черновцы-Киев”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В целом, в результате взрыва 7 человек получили поверхностную степень ожогов (пять пассажиров и двое проводников). Людей, которые обратились за помощью, доставили в больницу в Черновцах, четырем пассажирам была оказана неотложная медицинская помощь в больнице, и их отпустили на амбулаторное лечение.

В «Укрзализныце» напомнили, что причиной взрыва в поезде стал газовый баллон, который проводник самовольно занес в вагон.

В частности, по данным «Укрзализныци», проводник вагона №3 поезда №628 П.ВОЙЧУК самовольно, в нарушение требований нормативных актов, взял с собой в рейс туристический газовый баллон для личных потребностей, который он разместил в служебном купе. Через 30 минут после отправления из Черновцов проводник обнаружил утечку конденсата и резкий запах, после чего принял решение вынести баллон из вагона. По данным «Укрзализныци», “в результате взаимодействия газа с горячим воздухом из котлового отделения рабочего тамбура возникла огне-газо-воздушная волна, которая через открытые тамбурные двери попала в салон вагона и непосредственно во второе и третье купе”. Возгорание в оперативном порядке было локализовано бригадой поезда средствами пожаротушения. Оперативно все пассажиры вагона были эвакуированы через двери вагона и размещены в других вагонах поезда. Данный вагон был отцеплен, задержка поезда составила два часа, в то же время поезд прибыл с опозданием в Киев на 32 минуты.

По прибытии в Киев была организована встреча поезда, при этом двое пассажиров обратились за медицинской помощью в медпункт станции, где им оказали квалифицированную помощь. Одного пассажира отпустили, другого направили в Соломенскую больницу для дополнительного обследования.