В Одессе открыт круглосуточный пункт обогрева

Специальный пункт обогрева и питания для социально незащищенных слоев населения Одессы и области открыт в Старосенном парке - рядом с железнодорожным вокзалом, автостанцией и рынком «Привоз».

Как сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, «здесь бездомные и малоимущие жители могут в любое время суток получить у спасателей облуправления МЧС горячий чай и обогреться. Пункт развернут в связи с ночным понижением температуры воздуха ниже 20 градусов мороза - для минимизации трагических последствий».

По данным облуправления МЧС, машинами «скорой помощи» госпитализировано в выходные дни 17 человек с диагнозом «переохлаждение и обморожение», 10 из них до сих пор находятся в больницах региона.

Вследствие непогоды и резких порывов ветра в Одесской области также обесточен ряд населенных пунктов, что вынудило задействовать на восстановлении электроснабжения ремонте 76 аварийных бригад ОАО «Одессаоблэнерго», сообщили УНИАН в облуправлении МЧС.