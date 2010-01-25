ЕС не будет проводить дебаты о “фальшивых” пандемиях

Парламентская Ассамблея Совета Европы решила не проводить дебаты по срочной процедуре относительно “фальшивых” пандемий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое решение было принято во время сегодняшнего голосования в Страсбурге по определению повестки дня сессии. За проведение дебатов проголосовали 96 депутатов, против 82, воздержались 11. Для того, чтобы вопрос был включен в повестку дня, его должны были поддержать две трети депутатов.

Как сообщал УНИАН, с предложением провести дебаты по срочной процедуре выступил Социальный комитет ПАСЕ. Комитет планирует провести 26 января слушания по этому вопросу при участии представителей Всемирной организации здравоохранения и представителей фармацевтической отрасли.