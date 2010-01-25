Завтра в Украине сохранится очень холодная погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью ожидается температура 25-30° мороза, в Прикарпатье местами 31-34° мороза, в северных областях и Крыму 18-23° мороза; днем в Украине 12-17° мороза; в Закарпатье ночью 11-16°, днем 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 10-12°, днем 3-5° мороза.

Без осадков, только в северных областях небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 12-17° мороза. В Киеве температура ночью около 20°, днем 12-14° мороза.