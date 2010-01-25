В китайском молоке снова обнаружили меламин

В продукции трех китайских производителей молочных продуктов вновь обнаружен меламин – опасное для здоровья вещество, применяемое в химической промышленности при производстве огнеупорных материалов, сообщает AFP. В конце 2008 - начале 2009 годов в результате отравления детскими молочными смесями с высоким содержанием меламина в Китае пострадали около 300 тысяч детей.

По данным китайских СМИ, на сей раз надзорные органы провинции Гучжоу обнаружили меламин в продукции компаний Zibo Lusaier, Tieling Wuzhou и Laoting Kaida. О каких именно продуктах идет речь, не уточняется. Сообщается лишь, что среди забракованных товаров было мороженое.

Вся забракованная продукция была произведена весной прошлого года, вероятно – с использованием партий сухого молока, забракованных еще в ходе первого “меламинового” скандала, напоминает Лента.ру.

Недобросовестные китайские производители добавляли меламин в молоко и молочные смеси с целью имитации высокого содержания белка при проверках качества молочной продукции. В высоких концентрациях меламин может привести к развитию мочекаменной болезни. В 2008-2009 годах в результате отравлений меламином в Китае скончались шесть младенцев, находившихся на искусственном вскармливании. Медицинская помощь потребовалась в общей сложности более чем 300 тысячам детей.

По делу об отравлениях детей меламином в Китае были арестованы несколько десятков сотрудников китайской компании-производителя молочных продуктов Sanlu. 19 задержанных были впоследствии приговорены к различным срокам заключения, двое – к смертной казни.