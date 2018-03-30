Наркоман за... рулём, или Заместительная терапия по-украински

Каждый день мы пользуемся общественным транспортом или авто. Никто не задумывается о том, кто и в каком состоянии сегодня сел за руль. Может, потому, что трудно себе представить, что машиной управляет нетрезвый человек. Причем от которого не пахнет алкоголем и внешне он вполне адекватен. Страшно даже подумать, что за рулем транспортного средства может быть наркоман. К сожалению, это реальность. И, что самое ужасное, — происходит сие с нашего молчаливого согласия.

Недавно в одном из журналов развернулась дискуссия о плюсах и минусах так называемой заместительной терапии для наркозависимых. Статья начинается с рассказа молодой журналистки о том, как некий симпатичный парень Слава встретил ее на выходе из станции метро «Дарница» и повез на своей машине в наркологическую клинику, которая находится на улице Красноткацкой.

Скажу честно, кровь застыла в жилах, когда прочитал эти строки. Ведь там, куда Слава, «образцово-показательный клиент заместительной терапии», повез девушку, он каждое утро получает таблетку бупренорфина, как и другие пациенты этого учреждения. Бупренорфин, как и метадон, с помощью которых медработники «лечат» наркоманию — тяжелые синтетичесике наркотики. Значит, Анастасия ехала в машине, которую вел человек, находящийся в активной зависимости от наркотика.

Слава рассказал журналистке, что у него, благодаря такой «терапии», теперь есть своя фирма, он успешен, и руководит коллективом из 16 человек. Это ложь. Потому, что симпатичный Слава — наркоман, и он, как и все наркоманы, симпатично лжет. Прежде всего себе, потом всем остальным.

Конечно, этот парень отлично знает — чтобы бросить наркотики, нужно пройти длительный и трудный путь реабилитации, перевоспитать самого себя, стать другим человеком. А зачем? Если можно бесплатно каждый день получать наркотики от государства, которое таким образом проявляет заботу о наркозависимых. Гуманно, нечего сказать. Слава выбрал наркотики.

Но мы-то, взрослые и трезвые, умные и разбирающиеся. Как мы могли допустить, чтобы наркоманы сидели за рулем, да еще дурили нам головы сказками о своей адаптации в обществе?! В этом вопросе нужно четко расставить акценты: пока человек принимает наркотик, ни о какой адаптации не может быть и речи. Это — аксиома.

Смею так категорично утверждать потому, что 12 лет назад победил проблему наркомании в своей семье. Но перед этим, как и многие другие родители, прошел все круги ада — прогнившую и не состоятельную наркологию, которая зарабатывает на этой проблеме деньги и отправляет своих пациентов на кладбище, шарлатанов-целителей, предлагающих волшебную таблетку, не существующую в природе, — и достаточно плотно познакомился со всеми «прелестями» заместительной терапии. Пережив весь этот ужас, я и мои единомышленники-родители объединились в общественную организацию для того, чтобы рассказать людям правду о наркомании и помочь другим.

Официально тяжелые синтетические наркотики бупренорфин и метадон, которые выдаются участникам программы заместительной терапии, приказом Минздрава в апреле этого года были внесены в Национальный перечень основных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Это — преступление, вернее, только часть его. Такая изощренная хитрость наркологов имеет своей целью «запудрить» мозги широкой общественности и с легкостью обмануть родителей наркоманов, которые согласились «лечить» их с помощью другого, «хорошего» наркотика и стали участниками этой программы. В некоторых странах заместительная терапия проводится героином. Это наименование многих отпугнуло бы, наверное. Но ведь метадон и бупренорфин еще более сильные наркотики, чем героин, с которых «соскочить» не возможно!

Однако даже внесение этих тяжелых наркотиков в список лекарственных препаратов, тем не менее, не спасает их потребителей от ответственности. Ведь тот, кто находится за рулем, по закону может пользоваться только тем лекарством, которое имеется в аптечке машины. Применение же других лекарственных препаратов — нарушение ст. 130 Административного кодекса. Выходит, образцово-показательный Слава ежедневно нарушает закон. И, к сожалению, не только он один.

Те, кто преступно «протащили» заместительную терапию в Украину, и те, кто одобрительно нажали кнопки, не подумали о том, что это решение, принятое без широкого обсуждения в обществе и в среде специалистов, коснется и их тоже. Однако ежедневные новости, начинающиеся сводкой ДТП, — подтверждение тому. Наркомания давно поразила семьи людей состоятельных, в том числе и народных избранников.

Наркоманы — обманщики по своей сути. А все остальные? Как можно было внедрять программу заместительной терапии в Украине, не разработав при этом правила поведения ее участников в социуме? В той же Польше, которая лучше других европейских стран справляется с проблемой наркомании, участников заместительной терапии около 800. Они четко знают, что садиться за руль после приема легального наркотика запрещено, о чем подписывают соответствующий документ.

В Украине на сегодня участниками программ заместительной терапии являются пять тысяч человек. Только в Киеве и Киевской области их около 700, в Крыму — 600. Кто может ответить, сколько из них водят машины?

В декабре этого года госавтоинспекция Крыма провела спецоперацию, в ходе которой за три недели было задержано 111 наркоманов за рулем. Были ли среди них участники заместительной терапии, тоже неизвестно.

Кто готов сознательно сесть в машину к человеку, который с утра уже «принял»? Кто согласен ехать в маршрутке, водителем которой трудоустроился участник заместительной терапии? А ведь это уже не предположения, а реальность.

Вот уже второй месяц не стихает телефон горячей линии нашего родительского комитета по борьбе с наркотиками. Отчаявшиеся мамы (они звонят чаще, чем папы), которые по 10—15 лет безуспешно таскают своего ребенка по наркологам и психбольницам, обращаются к нам как к последней инстанции за помощью. Их признания о том, что дети-наркоманы работают водителями маршруток, такси и другого транспорта, просто шокируют. Женщина из Запорожья рассказала, что ее муж-наркоман управляет тепловозом.

И это только начало. Ведь 10 ноября текущего года министр здравоохранения Князевич подписал приказ

№823 о расширении программы заместительной терапии по всей территории Украины. По планам Минздрава, «подсадить» на легальный наркотик в ближайшее время намечается уже 60 тысяч украинцев. Вот только как «крестные отцы» заместительной терапии будут ездить по дорогам сами и с каким сердцем это делают сейчас? Ведь наши участники заместительной терапии, в отличие от Польши, никаких бумаг относительно управления транспортным средством не подписывают. Для них главное требование — не пропускать «лечение», устроиться на работу и не выносить наркотики.

Кстати, факты появления метадона на черном рынке, о чем мы предупреждали государственные органы, уже фиксируют правоохранительные органы во многих регионах Украины. Только в Николаевской области за время внедрения программы заместительной терапии было зарегистрировано около десяти случаев выноса метадона из лечебных учреждений с целью употребления и два случая для продажи.

И главное. Как ни горько это утверждать, многие участники заместительной терапии останутся наркоманами навсегда. Родители перестали бороться за их жизнь и лишили шанса избавиться от наркозависимости. Это их выбор. Но остальная часть общества должна сказать свое слово и предпринять конкретные шаги против того, чтобы наркоманы не сидели за рулем.

Комментарий специалиста

Спорадически возникающие в украинских массмедиа реплики на тему наркотиков, как правило, содержат больше эмоций, нежели информации. Жаль, очень жаль, поскольку эта проблема в Украине по-прежнему остается острой. Почти на 46 миллионов людей, включая младенцев и престарелых, — полтора миллиона наркозависимых. Десятки, сотни тысяч юношей и девушек, не успев вкусить нормальной жизни, уходят на кладбища.

Государство безмолвствует. Как будто этой проблемы не существует. По-прежнему в стране нет продуманной реалистической социальной политики (в этом смысле существование Министерства социальной политики не должно обманывать, политика создается не в министерствах, для этого есть законодатели). «Молодежное» министерство, в чьи функции входит компетентное сопровождение этой трагической проблемы, предпочитает заниматься футболом. Кстати, исключительно профессиональным футболом, игнорируя потребности тысяч и тысяч украинских мальчишек, вынужденно замещающих свою тоску и ненужность веселым наркотическим кайфом. А силовые структуры все того же государства спокойно и безнаказанно крышуют наркобизнес.

Врачи? Да они бессильны. Даже лучшие из них. Лекарств от наркозависимости нет. И Нобелевских премий за медицинское решение этой страшной интернациональной проблемы нет. Кстати, далеко не все наши врачи-наркологи являются такими уж сторонниками пресловутых метадоновых программ. Но… молчат, поскольку вынуждены выполнять (или имитировать, это уж вопрос совести) волю Минздрава.

Несколько лет назад, пользуясь своим положением в украинском отделении фонда Сороса, я организовал

приезд в Киев уважаемого американского профессора, глубокого знатока проблемы (в кругу менеджеров фонда его именуют «Мистер Метадон»). Он выступал в Киеве, давал интервью. И ни разу не сказал, что метадон, как и все иные методы заместительной терапии, — панацея. Заместительной терапии должна предшествовать социально-психологическая реабилитация — таковы были его слова.

Не хочу входить в профессиональные детали, в подробности. За частоколом специальных терминов легко осуществлять грязные спекуляции. Украинское общество должно знать: оно — в опасности. Потому что постоянное игнорирование государством этой проблемы приводит к ее расширению, усилению. Наркобизнес, во всех его специфических подвидах, стал существенной частью украинской теневой экономики. Он, наркобизнес, диктует государству все, что считает полезным и необходимым для себя. Так называемая заместительная терапия в украинском исполнении все заметнее становится частью этого национального наркобизнеса. Легальной его частью.

В 2002 году по моей инициативе в Украине была написана и издана книга «Наркобізнес та національна безпека». Автор — Игорь Гриненко, весьма компетентный офицер СБУ, реальный знаток этой проблемы. Следует заметить, что роды книги происходили непросто, существенную моральную и административную поддержку автору оказал Владимир Ильич Пристайко, тогда заместитель председателя СБУ. Так вот, презентация книги (как и ее содержание, впрочем) была откровенно неинтересна журналистам. Уверен, с этого все и начинается… Семен ГЛУЗМАН

Анатолий ГЕВЛИЧ (председатель правления Всеукраинского родительского комитета по борьбе с наркотиками)

По материалам zn.ua