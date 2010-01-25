Три человека отравились настойкой волчьих ягод
12:31, 25 января 2010Страна
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В Ивано-Франковской области
Вчера, 24 января, в реанимационное отделение Рожнятовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области были доставлены три жителя села Рипное, которые отравились настойкой волчьих ягод.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.
По словам врачей, состояние пострадавших, которым 71, 55 и 57 лет, тяжелое.
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