Три человека отравились настойкой волчьих ягод

Вчера, 24 января, в реанимационное отделение Рожнятовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области были доставлены три жителя села Рипное, которые отравились настойкой волчьих ягод.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.

По словам врачей, состояние пострадавших, которым 71, 55 и 57 лет, тяжелое.