Три человека отравились настойкой волчьих ягод

12:31, 25 января 2010
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В Ивано-Франковской области

Вчера, 24 января, в реанимационное отделение Рожнятовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области были доставлены три жителя села Рипное, которые отравились настойкой волчьих ягод.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.

По словам врачей, состояние пострадавших, которым 71, 55 и 57 лет, тяжелое.

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