От врача требовали 6 тыс. грн. взятки за неувольнение

В Одесской области разоблачен и.о. заведующего отделением стоматологической поликлиники, который требовал и получил 6 тыс. грн. взятки от врача этого же медучреждения за не увольнение его с занимаемой должности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взяточник задержан.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.