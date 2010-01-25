Тернопольщина: с обморожениями госпитализировано 6 человек

В Тернопольской области с обморожениями за сутки госпитализированы 6 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, больше всего пострадавших от мороза попало в Збаражскую центральную районную больницу. В частности, в нее вчера был госпитализирован 20-летний местный житель с диагнозом «отморожение правой стопы», 15-летний местный житель с «отморожением обоих стоп» и 49-летний житель с. Залужье с диагнозом «отморожение кисти правой руки».

В Теребовлянскую районную больницу попал также 15-летний местный житель с диагнозом «отморожение кистей рук». Кроме него, сюда госпитализирована 54-летняя жительница с. Илавчее с диагнозом «отморожение нижних конечностей и пальцев правой руки».

Еще одного пациента доставили в Шумскую районную больницу из с. Залужье. У 38-летнего мужчины врачи констатировали «общее переохлаждение».