В столице Гаити погибло 150 тысяч человек

Количество жертв мощного землетрясения в столице Гаити Порт-о-Пренсе достигло 150 тысяч человек.

Как передает Lenta.ru, по словам министра информации Мари-Лоранс Жослин ЛАССЕГ, в это число не входят жертвы землетрясения в других городах страны, а также те, кто был похоронен или сожжен родственниками. "Никто не знает, сколько тел погребено под завалами - двести, триста тысяч? Кто знает общее число жертв?" - сказала министр.

Правительство Гаити уже объявило об окончании поисковых работ, так как шансов найти кого-либо живым более чем через 10 дней после землетрясения очень мало.

Как сообщалось, спасателям удалось извлечь более 130 человек, выживших под обломками зданий. Последнего обнаружили в субботу - 24-летний гаитянин 12 дней питался печеньем, колой и пивом, так как землетрясение застало его в продуктовом магазине.

Власти и гуманитарные организации теперь намерены сосредоточиться на помощи оставшимся без крова людям, которые вынуждены жить во временных лагерях и испытывают недостаток продовольствия и питьевой воды.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой более 7 произошло на Гаити 12 января. Оно стало самым разрушительным в регионе за всю историю наблюдений.