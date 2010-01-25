Антипригарная посуда разрушает щитовидную железу

Химикат, применяемый в антипригарной посуде, может провоцировать заболевания щитовидной железы, утверждают исследователи из Университета Эксетера (Великобритания).

При этом подразумевается перфтороктановая кислота (ПФОК), известная также под названием С8. Ее используют при изготовлении тефлона, огнеупорных, влагоустойчивых и непачкающихся материалов, она также нашла самое широкое применение в разных областях промышленности.

В рамках исследования у 3 966 американцев старше 20 лет, в течение 1999-2006 годов брали образцы сыворотки крови для анализа на ПФОК. Было установлено, что люди, у которых повышен в крови уровень ПФОК (более 5,7 нанограмма на миллилитр), в два раза чаще прочих имели проблемы с щитовидкой. Связь между кислотой и нарушениями функций щитовидной железы может быть комплексной и непрямой, уверены ученые. Так или иначе, существует необходимость проведения дальнейших исследований влияния ПФОК и подобных ей химикатов на человеческий организм, утверждают исследователи.

Исследования долговременного влияния на здоровье человека веществ, содержащихся в пластиковых бутылках, игрушках, медицинском оборудовании, подушках и мебельных обивочных материалах уже начаты в лабораториях США. На то, чтобы выяснить, остаются ли в человеческом организме микроскопические количества таких химикатов, и оказывают ли они долговременное влияние на здоровье, специалистам из Нью-Йорка выделено 5 миллионов долларов.

compulenta.ru