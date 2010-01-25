В Днепропетровске открыты пункты обогрева граждан
10:34, 25 января 2010Страна
1
Плюс горячее питание
В Днепропетровске из-за сильных морозов в районе железнодорожного вокзала и в левобережной части города открыты пункты обогрева и горячего питания для граждан.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя Днепропетровска, бесплатные пункты будут работать круглосуточно. Они рассчитаны, в первую очередь, на бездомных граждан.
Кроме того, во всех крупных микрорайонах областного центра установлены 14 палаток, где жители города могут получить горячий чай.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter