В Днепропетровске открыты пункты обогрева граждан

В Днепропетровске из-за сильных морозов в районе железнодорожного вокзала и в левобережной части города открыты пункты обогрева и горячего питания для граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя Днепропетровска, бесплатные пункты будут работать круглосуточно. Они рассчитаны, в первую очередь, на бездомных граждан.

Кроме того, во всех крупных микрорайонах областного центра установлены 14 палаток, где жители города могут получить горячий чай.