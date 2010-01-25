В Запорожье беременная погибла из-за неисправности лифта.

Как сообщил УНИАН источник в руководстве прокуратуры Запорожской области, трагедия произошла сегодня около 14.00 в многоэтажном доме по ул. Тбилисской (Орджоникидзенский район г. Запорожья).

"Обстоятельства произошедшего пока однозначно не установлены: не понятно, выходила 20-летняя погибшая или заходила, поехал лифт вверх или вниз. Это все предстоит установить спецкомиссии, которая создана в связи с произошедшим", - сообщили в прокуратуре, отметив, однако, что основная версия случившегося – именно "неисправность лифта".

В прокуратуре также подтвердили, что погибшая ждала ребенка.