Овсянка защищает младенцев от астмы. Младенцы, которых с раннего возраста кормят овсяной кашей или другими продуктами из этого злака, реже прочих болеют астмой.

Исследователи из Финляндии утверждают, что риск заболеть астмой в детстве снижается на две трети, если родители начинают кормить своего отпрыска овсянкой до достижения им пятимесячного возраста. Кроме того, если с первых месяцев жизни приучать малышей к рыбе, после пяти лет они будут меньше прочих подвержены сенной лихорадке.

По словам ученых, это подтверждено экспериментально: овес благотворно влияет на иммунную систему и обладает противовоспалительными свойствами. То же самое касается рыбы, информирует "Компьюлента".

Кстати, овсянка хороша и для взрослых: если ежедневно по утрам съедать тарелку каши среднего размера, уровень "плохого" холестерина в организме снижается на 10%.

Напомним также, что астму у детей провоцирует фолиевая кислота, которую женщины принимают во время беременности. Астмой не страдают дети тех, кто начал пить фолиевую кислоту до зачатия, но прекратил прием в первые недели беременности. А у тех, кто продолжал прием добавок с 16-й по 30-ю недели, дети на 30% больше рискуют приобрести хроническое заболевание легких.

newsland.ru