Жители Австралии страдают от сильнейшей жары

В штате Новый Южный Уэльс столбик термометра поднялся до отметки в 43 градуса. В Сиднее люди спасаются от зноя в фонтанах и на городских пляжах, сообщает Первый телеканал. Многие плохо переносят такую погоду. Значительно возросло количество обращений к медикам.

А на юге штата бушуют лесные пожары. Уже выгорело 200 гектаров. Огонь вплотную подобрался к жилым домам. Их владельцы поливают крыши водой, чтобы хоть как-то уберечь постройки от пламени.