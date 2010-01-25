В Украине сохранится морозная погода

25 января на территории Украины, по прогнозам синоптиков, сохранится очень холодная погода с температурой ночью 23-28° мороза, местами, кроме Крыма, 30-34° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, днем температура будет колебаться от 15 до 20° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 10-13° мороза, днем 3-8° мороза; на Закарпатье ночью 15-20, днем 3-8° мороза. Без осадков, лишь в Крыму пройдет небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области будет очень холодная погода с температурой по области ночью 23-28°, местами 30-32° мороза, днем 15-20° мороза; в Киеве ночью 23-25° мороза, днем 16-18° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.