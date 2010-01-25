Из больниц Гаити исчезают дети

Представители детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоены судьбой тысяч гаитянских детей, оставшихся сиротами после разрушительного землетрясения у берегов Гаити.

За последние несколько дней из больниц Порт-о-Пренса пропали 15 новорожденных, сообщает lifenews.ru. Сотрудники ООН опасаются, что младенцы могли попасть в руки торговцев "живым товаром", которые воспользовались хаосом и разрухой.

"Нас крайне беспокоят сообщения о случаях вывоза детей за пределы страны без соблюдения необходимых правовых процедур", - отметил представитель ЮНИСЕФ в Порт-о-Пренсе Кент Пэйдж

До землетрясения на Гаити насчитывались 380 тысяч сирот.

После 12 января ЮНИСЕФ открыл специальный приют для детей, потерявших родителей во время землетрясения. Его сотрудники занимаются идентификацией каждого ребенка и поиском сведений о его родных. "Надо подождать, пока прояснится ситуация с каждым ребенком. Действительно ли они потеряли всех родственников? Может, у них остались тёти, дяди, братья, с которыми они могли бы жить, предпочтительнее на Гаити. Может быть, какая-то семья на Гаити намерена их усыновить? И лишь после того, как на все эти вопросы будет получен отрицательный ответ, можно начинать процедуру усыновления ребенка семьей из другой страны", - считает глава ЮНИСЕФ во Франции Жак Хинтси.

Накануне вечером в один из парижских аэропортов прибыли 33 ребенка, процесс усыновления которых был завершен на момент землетрясения. Таких детей, ожидающих лишь визы, чтобы прилететь во Францию – 276. Как заявил глава МИДа Бернар Кушнер, дела еще 628 сирот будут рассматриваться обычным порядком, и главным критерием будут интересы ребенка. Усыновить детей проявили желание уже и Израиль и Нидерланды

В то же время Франция, как и другие европейские страны, заявила, что в случае с усыновлением детей из Гаити осторожность должна преобладать над эмоциями. Как сообщалось, число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть 150 тысяч человек. Такой прогноз озвучила министр коммуникаций страны Мари-Лоранс Жослин Лассег. В то же время она указала, что количество погибших быстро увеличивается по мере продолжения разборки разрушенных зданий.

newsru.ua