Флирт сжигает калории

Ученые из университета Боготы в Колумбии провели исследование, в ходе которого выяснили, что женщины затрачивают на флирт больше энергии, чем мужчины.

Ученые проводили исследование среди жителей 17-ти стран, сообщает ресурс MedicInform.Net.

Ученые измерили количество килокалорий, которое сжигают женщины и мужчины в возрасте от 17 до 47 лет, когда те занимаются чем-то, связанным с флиртом и искусством ухаживания: одеваются, подкрашиваются, приглашают на свидание и общаются, в том числе и с использованием новых технологий, например, в чате.

Биологи сравнивали поведение влюбленных или флиртующих людей с поведением тех, кто не имел сентиментальных мотиваций.

Выяснилось, что женщины, стремящиеся завоевать сердце мужчины, в процессе одевания тратят 95 килокалорий в минуту, тогда как мужчины - 79. Кроме того, женщины при визуальном контакте расходуют 11 килокалорий в минуту, а мужчины - 3.

Исследование проводил Институт эргономики технологического факультета Университета Боготы при участии жителей Египта, Саудовской Аравии, Канады, Мексики, Бразилии, Венесуэлы, США, Франции и Колумбии.

focus.ua