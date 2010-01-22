В Крыму трехлетний ребенок отравился угарным газом
14:30, 22 января 2010Страна
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Находится в детском отделении
В Бахчисарайском районе Автономной Республики Крым трехлетний мальчик отравился угарным газом, передает корреспондент УНИАН.
По информации пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, вечером 21 января из с. Голубинка в приемный покой Бахчисарайской больницы доставлен мальчик в возрасте 3 года 5 месяцев с диагнозом "отравление угарным газом".
«Отравление произошло в результате тления одеяла в помещении», - отметили в пресс-службе.
Пострадавший находится в детском отделении Бахчисарайской ЦРБ.
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