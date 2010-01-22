В Крыму трехлетний ребенок отравился угарным газом

В Бахчисарайском районе Автономной Республики Крым трехлетний мальчик отравился угарным газом, передает корреспондент УНИАН.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, вечером 21 января из с. Голубинка в приемный покой Бахчисарайской больницы доставлен мальчик в возрасте 3 года 5 месяцев с диагнозом "отравление угарным газом".

«Отравление произошло в результате тления одеяла в помещении», - отметили в пресс-службе.

Пострадавший находится в детском отделении Бахчисарайской ЦРБ.