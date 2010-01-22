США: вместо вакцины от гриппа H1N1 ввели инсулин

Несколько сотрудников американской школы были госпитализированы после того, как вместо прививок от гриппа H1N1 они по ошибке получили инъекции инсулина, сообщает The Boston Globe. Инцидент произошел в начальной школе Шофилд (Schofield Elementary School), расположенной в городе Уэллсли (Wellesley), штат Массачусетс.

Школьный инспектор Белла Вонг (Bella Wong) заявила, что вместо прививок от нового гриппа, сотрудникам школы были сделаны инъекции инсулина, предназначавшегося для больных диабетом учеников. Количество пострадавших Вонг не уточнила.

По ее данным, ни один из школьников не пострадал, а госпитализированные в результате инцидента сотрудники учебного заведения уже выздоровели. Вонг отметила, что до окончания расследования происшествия школьной медсестре, выполнившей инъекции инсулина, был предоставлен оплачиваемый отпуск.

Инсулин - гормон поджелудочной железы, который регулирует обмен веществ, в первую очередь углеводов. Препараты инсулина назначаются больным сахарным диабетом для поддержания оптимального уровня глюкозы в крови с целью профилактики и гипергликемии. Введение избыточного количества инсулина вызывает понижение уровня глюкозы в крови и может привести к развитию гипогликемической комы.

medportal.ru