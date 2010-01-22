Сок свеклы понижает высокое давление

Ежедневное употребление стакана свекольного сока помогает нормализовать высокое артериальное давление, пишет ТВ-ГИД.

К такому выводу пришли ученые госпиталя Св. Бартоломея в Лондоне, Великобритания, (St Bartholomew`s Hospital, London,UK) которые обнаружили, что при приеме 500 мл свекольного сока, повышенное артериальное давление значительно понижалось в течение часа.

14 добровольцев, принимавших участие в исследовании, после измерения артериального давления (АД) выпивали либо свекольный сок, либо такое же количество воды.

Контроли уровня АД проводили каждые 15 минут в течение первого часа, затем каждый час 6 часов и спустя сутки.

Уже через час систолическое давление добровольцев, пивших свекольный сок, значительно снижалось, и спустя 2,5 часа оно было на 10 мм ниже, чем у тех, кто пил воду. Через 24 часа, АД было на 4 мм ниже у волонтеров, принявших свекольный сок.

Профессор Amrita Ahluwalia и профессор Ben Benjamin рассказывают, что исследование выявило, что содержащиеся в свекольном соке соли, также содержатся в зеленых листовых овощах.

Эксперты утверждают, что 25% взрослого населения планеты страдают гипертензией и ожидается, что к 2025 году это число возрастет до 29 %. Гипертензия опасна тем, что она ответственна за 50 % заболеваний коронарных сосудов и за 75% инсультов.

Исследование профессора Amrita Ahluwalia и ее коллег еще раз обратило внимание на существование натуральных и недорогих средств для лечения сердечнососудистых заболеваний.

newsland.ru