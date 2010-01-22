В Корее отключают свет для повышения рождаемости

Руководство Минздрава Южной Кореи ввело ежемесячные отключения света в здании министерства, чтобы заставить сотрудников раньше возвращаться домой с работы, сообщает AFP. Предполагается, что эта мера будет способствовать повышению рождаемости в семьях чиновников.

Согласно опубликованному сегодня сообщению пресс-службы Минздрава, свет в здании министерства будет отключаться каждую третью среду месяца в половине восьмого вечера, за исключением отделов, занятых выполнением срочной работы. Освободившееся время чиновникам предлагается посвятить “деторождению и воспитанию детей”.

“Укороченный рабочий день не связан напрямую с количеством детей, но ведь нельзя исключить возможности такой связи”, - отметил сотрудник Минздрава Цой Чин Сон (Choi Jin-Sun), ответственный за реализацию данного проекта.

Низкая рождаемость является одной из главных социальных проблем Южной Кореи. По мнению демографов, быстрое старение населения может в ближайшие годы существенно замедлить экономическое развитие страны.

Особенно невысок уровень рождаемости в семьях чиновников Минздрава, отвечающего в том числе и за демографическую ситуацию в стране. На семью сотрудника министерства приходится в среднем 1,63 ребенка, тогда как на семью чиновников других ведомств - 1,82 ребенка.

Меры по повышению рождаемости принимает и Министерство здравоохранения и социального развития России. Среди последних инициатив российского Минздрава – удвоение числа квот на бесплатное проведение экстракорпорального оплодотворения, развитие системы семейных детских садов, борьба с абортами, а также проверка репродуктивных функций российских подростков.

vesti70.ru