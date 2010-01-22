Винниччина: на программу «Сахарный диабет» - 320 млн. грн.

В Винницкой области утверждена областная программа «Сахарный диабет» на 2010-2013 годы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Винницком областном совете.

Целью программы является осуществление раннего выявления сахарного диабета и его осложнений; обеспечение мер, направленных на профилактику сахарного диабета, а также его лечения и осложнений вызванных сахарным диабетом.

Программой предусмотрено финансирование в размере почти 320 млн. грн. из государственного, областного и местных бюджетов.

Программа предусматривает применение современных медицинских технологий, обеспечение заведений здравоохранения современными диагностическими системами.

Также предусматривается усовершенствовать систему социальной защиты и реабилитации больных сахарным диабетом, обеспечить научное сопровождение Программы.

Справка УНИАН. В Винницкой области зарегистрировано почти 40 тыс. больных сахарным диабетом, что составляет свыше 2% населения.