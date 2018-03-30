Какие десерты не вредят фигуре?

Для выбора самого безопасного для красоты десерта внимательно изучите этикетку.

— Конечно, ни один десерт нельзя отнести к полностью диетическим продуктам, — рассказывает Елена Терёшина, доктор биологических наук, завлабораторией липидного обмена Российского геронтологического научно-клинического центра. — Все они готовятся из калорийных ингредиентов — муки, масла, яиц, сметаны и т. п. Для выбора самого безопасного для красоты десерта внимательно изучите этикетку.

Во-первых, чем меньше компонентов входит в состав лакомства, тем меньший урон он нанесёт вашей фигуре. И во-вторых, многие ориентируются исключительно на калорийность. Это ошибка! Самые вредные десерты — с высоким содержанием жира. Именно они откладываются на талии и бёдрах, трудно усваиваются и отрицательно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта.

Что на сладкое?

Если от десертов вы поправляетесь — значит, просто не умеете их выбирать. Ведь есть лакомства, которые могут позволить себе даже худеющие модели.

Пресное тесто (фило). Самые безопасные для фигуры десерты — из пресного (постного) теста, основа которого — мука, вода и растительное масло. Из пресного теста готовят штру-дели и всевозможные пирожки.

Калорийность не превышает 200 ккал. Содержание жира −1 −2%.

Зефир, пастила, мармелад. Зефир и пастила готовятся из фруктово го пюре, сахара, белка и агара (желирующего вещества, получае мого из водорослей). В мармеладе содержится пектин вещество, снижаю щее уровень холестерина в крови и благотворно вли яющее на работу желудочно-кишечного тракта.

Калорийность около 300 ккал. Содержание жира — 0%.

Мороженое. Один из самых сбалансированных продуктов, поднимает тонус, активизирует обмен веществ, легко усваивается и прекрасно утоляет тягу к сладкому. Медленно переваривается и надолго оставляет ощущение сытости. Прекрасно сочетается с кофе. Из одного брикета благодаря разным добавкам можно приготовить множество разнообразных десертов. Впрочем, вареньем,орехами, карамелью лучше не злоупотреблять: они утяжеляют блюдо.

Калорийность — 150 ккал. Содержание жира — 6-10 %.

Заварное тесто. Готовится из воды, сливочного масла, муки и яиц. Достаточно лёгкий и безобидный для желудка вариант. Заварное тесто — основа большого количества десертов: эклеров, профитролей, заварных колец. «Коэффициент вредности» изделий из заварного теста зависит от начинки. Самая полезная — фруктовая и творожная.

Калорийность — около 300 ккал. Содержание жира — 35%.

Печенье, вафли, сухари. Любые кулинарные изделия долгого хранения содержат ударную дозу сахара и жира. Обладают нулевой питательной ценностью, но и включают в себя так называемые трансжиры — особый вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путём. Встраиваясь в клетки организма, трансжиры препятствуют полноценному питанию клеток и способствуют накапливанию токсинов.

Калорийность — 450-550 ккал. Содержание жира — 25-40%.

Песочное тесто. Тесто, которое включает в себя столь калорийные ингредиенты, как мука, сахар, яйца, масло (маргарин), — самое тяжёлое и неполезное. Песочное тесто чаще всего глазируется шоколадным кремом (как в торте «Ленинградский»), и становится понятно, почему диетологи не приветствуют песочные сладости.

Калорийность — 430 ккал. Содержание жира — около 45%.

Слоёное тесто. Главный компонент слоёного теста — сливочное масло (82% жирности), к которому добавляются яйца и мука. Если готовое слоёное тесто ещё намазать кремом (обычно используют заварной,как в торте «Наполеон») получается тяжёлый и сверхкалорийный десерт, побаловать себя которым можно только в исключительных случаях.

Калорийность 400 ккал. Содержание жира — 25,9%.

Бисквитное тесто. Бисквит, для приготовления которого нужны только мука, сахар и яйца, — идеальный вариант. Это лёгкий, хорошо усвояемый не слишком калорийный десерт. Сидящие на диете могут заправить бисквит сметанным соусом (сметана, смешанная с сахарной пудрой) или кусочками свежих фруктов. Остальным рекомендуем «Птичье молоко», которое считается хорошо сбалансированным десертом.

Калорийность — 280 ккал. Содержание жира −10-15%.

Кстати

Самый калорийный десерт всех времён и народов — чизкейк — родом из Америки. В одном десерте объединились сливочное масло, сметана, крошка песочного печенья, сыр, яйца. В итоге получили беспрецедентную калорийность конечного продукта — 680 ккал.

Другой всемирно известный десерт — тирамису, несмотря на высокую калорийность (450 ккал), — продукт полезный. Благодаря низкому содержанию жиров все полезные вещества полностью усваиваются. В тирамису много калия и магния, которые необходимы людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

aif.ru