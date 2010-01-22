Тернопольщина: два человека отравились угарным газом
11:48, 22 января 2010Страна
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Нарушение правил эксплуатации
В Тернопольской области в результате отравления угарным газом погибли два человека.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, трагедия произошла вчера в городе Чертков на ул. Независимости, 45 в частном одноэтажном жилом доме.
Выехав на место события, работники оперативной группы Чертковского райотдела МЧС обнаружили в комнате тела 41-летнего владельца дома и 45-летнего мужчины.
По предварительным данным, погибли они, отравившись угарным газом, в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления на природном газе.
Проверку по данному факту проводит Чертковский райотдел милиции.
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