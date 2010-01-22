Эфирные масла защищают от воспалительных процессов

Шесть эфирных масел из тимьяна, гвоздики, розы, эвкалипта, сладкого укропа и бергамота подавляют воспалительное действие фермента COX-2 в организме, аналогично положительному действию ресвератрола в винограде и красном вине. Открытие, сделанное японскими учёными из Женского университета г. Нара, обеспечивает более глубокое понимание преимуществ для здоровья разнообразия природных масел и представляет широкий потенциал для разработки противовоспалительных препаратов.

Эфирные масла из растений обладают сильными антибактериальными свойствами и уже давно применяются в лечебных целях, в качестве анальгетиков /например, капли от кашля/ и для ароматерапии. Точный механизм их естественного действия не совсем понят. Теперь биологи во главе с профессором Хироясу Иноэ считают, что многие эфирные масла, так же, как и полезные соединения в вине и чае, могут целенаправленно действовать на ингибитор циклооксигеназа-2 или COX-2 и тем самым подавлять внутреннее воспаление, связанное со многими заболеваниями.

Клиницисты провели широкое исследование имеющихся в продаже эфирных масел и определили, что вещества из масел тимьяна, гвоздики, розы, эвкалипта, сладкого укропа и бергамота понижают выражение COX-2 в клетках, по крайней мере, на четверть. Из шести исследованных масел состав тимьяна оказался самым активным и уменьшал действие вредного фермента на почти 75%. Когда специалисты проанализировали состав масла из тимьяна, они обнаружили, что основной противовоспалительный агент в нём - это компонент карвакрол. В чистом виде экстракт карвакрола подавлял COX-2 более чем на 80%.

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