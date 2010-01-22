Проведут экспертизу осколков кислородного баллона

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича проведут техническую экспертизу осколков кислородного баллона, взорвавшегося в луганской больнице 18 января.

Как сообщает мариупольская газета «Ильичевец», после взрыва кислородного баллона в луганской больнице №7, руководство ОАО «Мариупольский меткомбинат имени Ильича» направило на место трагедии своих специалистов для оказания помощи в установлении технических причин случившегося. В Луганск прибыла группа во главе с заместителем начальника цеха по производству труб и баллонов ММК им. Ильича Павлом КАНДАУРОВЫМ.

Установить, на каком предприятии был изготовлен взорвавшийся баллон и в какие сроки оказалось невозможно – в паспорте отсутствует штамп завода-изготовителя и другие отметки.

Прокуратура под расписку выдала мариупольским специалистам осколки взорвавшегося баллона, их доставили на комбинат для проведения технической экспертизы.

В течение десяти дней специалистам ММК им. Ильича предстоит установить прочностные характеристики металла, из которого был изготовлен баллон, а также выяснить соответствовал ли он стандарту или был бракованный.

Результаты экспертизы помогут установить причину взрыва, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице №7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого были разрушены строительные конструкции из 5-го по 3-й этаж. Погибли 16 человек, из них 6 - сотрудники больницы.