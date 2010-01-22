Чем сложнее диета, тем труднее похудеть

Многие люди считают, что успех диеты в основном зависит от личной силы воли и психологической выдержки. Однако физиотерапевты Max Planck Institute for Human Development /Берлин, Германия/ и Университета Индианы /США/ утверждают, что гораздо более тонким аспектом похудения служит сложность условий и плана диеты. Специалисты сравнили поведение 390 женщин, придерживающихся двух разных диет, и обнаружили, что сложная диета обречена на провал. Люди быстрее отказываются от диеты, требующей подробного отслеживания количества и калорийности съеденных продуктов и строгого выполнения правил в отношении рациона питания. Этот эффект сохраняется даже после учёта факторов веса и самоконтроля участниц.

Как объясняют психологи, успех диеты во многом зависит не столько от характера и физических параметров человека, желающего похудеть, сколько от правильной настройки образа жизни – таким образом, чтобы избежать потребления вредной пищи и переедания. Легко запоминаемые и выполняемые правила похудения – вот основа эффективной диеты, говорят эксперты. Исследователи выяснили, что чем больше план диеты, чем сложнее и подробнее её условия, тем вероятнее женщины бросят идею похудеть и вернутся к привычной пище. Оказалось, что даже простое составление списков полезных для здоровья покупок перед походом в продовольственный магазин эффективнее для похудения, чем "заумная" диета. По словам врачей, потеря лишнего веса не должна становиться наукой о ракетостроении – как только диета приобретает такие черты, лучше сразу её поменять.

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