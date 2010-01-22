Львовщина: воспитательница ошпарила 5-летнюю девочку

В детском саду города Самбора Львовской области воспитательница дошкольного заведения ошпарила пятилетнюю девочку кипятком. Ребенок с ожогами разной степени тяжести госпитализирован в больницу, а воспитательница отстранена от работы. Об этом сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины в Львовской области Денис ХАРЧУК.

По его словам, было установлено, что во время послеобеденного сна детей воспитатели поставили греть воду в электрочайнике в спальне наверху многоярусной детской кровати.

«Когда одна из воспитательниц забирала чайник, то не удержала его в руках и уронила на спящую девочку. Ребенок с ожогами лица и тела госпитализирован в специализированную больницу Львова», - проинформировал Д.ХАРЧУК.

Расследование проводит Самборский райотдел внутренних дел, собранные материалы будут переданы в прокуратуру района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в результате халатного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью пострадавшего), что предусматривает наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.