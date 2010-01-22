В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение

В Херсонской области на сегодняшний день объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам МЧС облгосадминистрации, 22 января в регионе ожидаются местами сильные осадки, местами сильные метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. В Херсоне ожидаются снежные заносы, гололедица, порывы северо-восточного ветра 15-20м/с.

Управление, ссылаясь на данные гидрометцентра, прогнозирует сложные погодные условия еще в течение двух суток.