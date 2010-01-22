Тефлоновая посуда опасна для здоровья человека

Ученые из Университета Эксетера (Великобритания) выяснили, что химикат, применяемый в антипригарной посуде, может быть связан с развитием заболеваний щитовидной железы.

Речь идет о перфтороктановой кислоте (ПФОК), известной также как С8. Эта кислота широко применяется в самых разных областях промышленности: ее используют при изготовлении тефлона, огнеупорных, влагоустойчивых и непачкающихся материалов.

Исследование проводилось на 3 966 американцах старше 20 лет, у которых в 1999–2006 годах брались образцы сыворотки крови для анализа на ПФОК. Обнаружилось, что люди, в крови которых повышен уровень ПФОК (более 5,7 нанограмма на миллилитр), в два раза чаще прочих имели проблемы со щитовидкой. По мнению ученых, связь между кислотой и нарушениями функций щитовидной железы может быть комплексной и непрямой. В любом случае выводы специалистов демонстрируют необходимость проведения дальнейших исследований влияния ПФОК и подобных химикатов на человеческий организм.

Кстати, в США уже начаты исследования долговременного влияния на здоровье человека веществ, содержащихся в пластиковых бутылках, игрушках, медицинском оборудовании, подушках и мебельных обивочных материалах. Пять миллионов долларов специалисты из Нью-Йорка истратят на то, чтобы выяснить, остаются ли в человеческом организме микроскопические количества таких химикатов, оказывают ли они долговременное влияние на здоровье.

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