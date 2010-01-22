Какие ароматы помогут похудеть

Все мы мечтаем о том, чтобы какой-нибудь добрый волшебник помог нам навсегда избавиться от лишних килограммов. Один из нетрадиционных способов похудеть - вдыхать ароматы.

Покупайте аромалампу, зажигайте в ней свечу и капайте в чашечку несколько капель эфирного масла. Вдыхайте — и ждите чудес. Как правило, сбросить лишний вес помогают запахи черного перца и свежемолотого имбиря. Улучшают обмен веществ цитрусовые ароматы (лимона или апельсина). Грейпфрутовое масло прогоняет голод. Фиалка и ваниль снижают аппетит. Имбирь нормализует пищеварение. Масла мяты, мелиссы, валерианы, сандала расслабляют и избавляют от тревоги (что особенно нужно, если вы нервничаете, сидя на диете). Лаванда, бергамот, пихта, базилик помогают пережить депрессию. Ароматические масла можно использовать как духи или добавить в соль для ванны, пропитать им белье, букет из сухоцветов