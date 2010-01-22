Герпес ускоряет рост раковых клеток

Группа ученых из исследовательского института Калифорнийского тихоокеанского медицинского центра провела исследования, результаты которого показывают, что один из вирусов герпесной группы ускоряет рост раковой опухоли и делает ее более агрессивной.

Специалисты отмечают, что, несмотря на то, что цитомегаловирус поражает около 50% людей старше 35 лет, многие из них даже не знают, что являются носителями этой инфекции, так как ее симптомы не выражены. Для здоровых людей герпес не страшен, однако опасен для беременных и тех, у кого слабый иммунитет.

Ученые и ранее находили следы цитомегаловируса в раковых опухолях головного мозга, но до сих пор не было известно, какую роль он играет в раковых процессах. По словам ведущего исследователя Чарльза Коббса, белок IE1 цитомегаловируса может влиять на увеличение агрессивности опухоли, нанося удар сразу с двух сторон: во-первых, он блокирует белки, подавляющие опухоль в клетках головного мозга, а во-вторых, способствует созданию путей для передачи сигналов роста внутри самой опухоли.

Ученые полагают, что данное открытие позволит им найти способ лечения глиомы - самой распространенной формы раковой опухоли головного мозга, которая практически не поддается лечению.

Корреспондент.net