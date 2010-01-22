В Украине снизились показатели смертности

В течение 2009 года в Украине наблюдалась тенденция к росту рождаемости и к уменьшению смертности.

Об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минюста.

Так, в 2009 году в Украине родилось 515 тыс. 176 младенцев, что на 1 тыс. 179 новорожденных больше, чем в 2008 году.

Умерло 706 тыс. 738 человек, что на 47 тыс. 723 человека меньше, чем в 2008 году.

В целом, рост рождаемости в прошлом году был зафиксирован в 15 регионах Украины – в Крыму, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городах Киев и Севастополь.

Вместе с тем, отметил, министр, если о росте рождаемости можно говорить в разрезе большей части областей, то уменьшение смертности в 2009 году было зафиксировано во всех без исключения регионах.

Кроме того, в подавляющем большинстве регионов, по словам министра юстиции, сложилась стойкая тенденция к сокращению разрыва между новорожденными и умершими в пользу рожденных.

Так, в трех регионах – Волынской, Ривненской областях и в городе Киеве – рождаемость превысила смертность, что подтвердило тенденцию 2008 года, когда впервые за последнее десятилетие в трех регионах Украины количество рожденных превысило количество умерших граждан.

В целом, соотношение количества рожденных и количества умерших в 2009 году составило 1 к 1,37. Это наилучший показатель последнего десятилетия, сказал Н.ОНИЩУК.

Для сравнения, в 2008 году такое соотношение составляло 1 к 1,4, в 2007 году – 1 к 1,6, в 2006 году – 1 к 1,63, в 2004-2005 годах соотношение рожденных к умершим составляло 1 к 1,7., отметили в Минюсте.