Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» закупит необходимое медоборудование для луганской больницы, пострадавшей от взрыва

После взрыва в Луганской больнице №7 49 больных в тяжелом состоянии требуют продолжения лечения. На период восстановления разрушенного корпуса реанимационное отделение и пульмонологическая служба будут развернуты на базе 1-ой городской многопрофильной больницы. Для полноценной работы отделений и оказания медицинской помощи больным и пострадавшим фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» закупит портативный и обычные аппараты искусственной вентиляции легких, а также наркозно-дыхательный аппарат высокого класса с возможностью проведения анестезии. После восстановления разрушенного корпуса оборудование будет передано 7-ой больнице. Для закупки оборудования фонд «Развитие Украины» увеличивает размер заявленной ранее помощи с 1 до 2 миллионов гривен.

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Во вторник Фонд инициировал создание Наблюдательного совета, который изучил потребности в оказании медицинской помощи больным на период восстановления стационарного корпуса 7-ой больницы. Мы получили перечень крайне необходимого на данный момент оборудования, в первую очередь реанимационного. В кратчайшие сроки оно будет установлено на площадях городской многопрофильной больницы №1. Больные не должны прекращать лечение. Тем более, что пульмонология была одной из профильных специализаций 7 больницы, и эта помощь особенно актуальна в условиях эпидемии гриппа. Что касается обещанной помощи семьям погибших и пострадавших, она также будет оказана. Объемы мы определим в ходе заседания Набсовета в эту пятницу, 22 января. Никто не останется без поддержки».

Напоминаем, что утром 18 января в больнице №7 г. Луганска произошел взрыв, в результате которого 16 человек погибли, 6 госпитализированы. В своем обращении к семьям погибших и пострадавшим президент фонда «Развитие Украины» Ринат Ахметов заверил, что фонд не оставит без внимания ни одного пострадавшего от взрыва и ни одну семью, потерявшую близкого человека. Помощь, в том числе и материальная, будет оказана каждому несовершеннолетнему ребенку, родители которого пострадали от взрыва. С 19 января оценку и распределение помощи контролирует созданный Фондом Наблюдательный совет в составе представителей городской и областной власти, Фонда, Красного креста, священнослужителей и журналистов.

Более подробную информацию о происходящем в Луганске можно узнать на блоге фонда http://akhmetovfoundation.blogspot.com/ .