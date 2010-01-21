Британцы выступают против гомеопатии

Сотни британцев из разных городов страны намерены совершить показательную "передозировку" гомеопатическими средствами: принять большое количество этих препаратов, чтобы продемонстрировать, что они даже в таких дозах никак не влияют на состояние человека. Акция протеста адресована производителям гомеопатических средств, эффективность которых опровергнута множеством исследований, пишет The Daily Telegraph.

Инициативная группа под названием "10:23", созданная членами общества поборников рационального мышления Merseyside Skeptics Society, планирует совершить массовые "передозировки" 30 января в 10 часов 23 минуты перед магазинами фирмы Boots, производящей гомеопатические препараты. Предполагается, что акция, в которой примут участие не менее 300 человек, пройдет в Лондоне, Эдинбурге, Манчестере, Бристоле, Ливерпуле, Глазго, Бирмингеме и Саутгемптоне. Публичные выступления единомышленников намечаются также в США, Канаде и Австралии.

Организаторы акции уже пытались убедить Национальную систему здравоохранения (NHS) в необходимости сокращения расходов на гомеопатические препараты, закупки которых обходятся примерно в четыре миллиона фунтов стерлингов ежегодно. Теперь их мишенью станет британская фармацевтическая фирма Boots, производящая безрецептурные и гомеопатические препараты.

Как сказано на сайте "10:23", в 2008 году представитель Boots признал, что сама компания не верит в гомеопатию, однако продолжает продавать такие средства, поскольку "покупатели верят в их эффективность". На том же сайте скептики называют гомеопатию "ненаучной и абсурдной псевдонаукой".

По мнению членов Merseyside Skeptics Society, акция должна продемонстрировать ложность и опасность убеждений, что такое "лечение" является адекватной альтернативой реальной медицине. Представитель общества Мартин Роббинс пояснил: "Если употребление целой упаковки гомеопатического снотворного не заставит человека спать, как можно оправдать его продажу?"

В июне прошлого года созданный Конгрессом США Национальный центр нетрадиционной медицины обнародовал результаты 10-летнего исследования нетрадиционных лечебных методик. В ходе многочисленных экспериментов, потребовавших суммарных затрат в два с половиной миллиарда долларов, выяснилось, что большинство таких методик не приносят никакой пользы пациентам.

medportal.ru