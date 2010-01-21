В Луцке утвердили программу охраны природной среды

В Луцке утвердили программу охраны окружающей природной среды на 2010-2015 годы. На ее реализацию нужно 135 млн. грн.

Как информирует пресс-служба Луцкой мэрии, программу обсудили и утвердили сегодня на очередном заседании исполнительного комитета городского совета.

Заместитель городского председателя Луцка, начальник отдела экологии городского совета Борис СОРОКА, сообщил, что для решения вопроса утилизации бытовых и промышленных отходов в Программе предусмотрена достройка II и строительство III очереди полигона твердых бытовых отходов, строительство участка сортировки муниципальных отходов, организация переработки илистых осадков городских канализационно-очистных сооружений, налаживание переработки отходов древесины, опавших листьев для изготовления биотоплива, создание, размещение на территории города предприятий по сбору и переработке вторичного сырья и опасных отходов и другие.

Кроме того, на мелиорацию Центрального парка культуры и отдыха Леси Украинки «Городская программа охраны окружающей природной среды в Луцке на 2010-2015 годы» предусматривает приблизительно 5 млн. грн. Среди других направлений работы, предусмотренных Программой, улучшение экологического состояния воздушного бассейна, сохранение биологического и ландшафтного многообразия, улучшение экологического состояния водного бассейна, экологическое образование и воспитание.