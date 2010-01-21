В Южной Корее запретили рекламу фастфудов по телевизору

Служба охраны здоровья Южной Кореи в рамках борьбы с детским ожирением запретила рекламировать по телевизору фастфуд.

По новым правилам, которые вступают в силу с февраля, в период с 5 до 7 вечера запрещено рекламировать еду с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Запрет, в частности, коснется гамбургеров, пиццы, вермишели быстрого приготовления, шоколада, конфет и мороженого.

Кроме этого реклама таких товаров будет запрещена во время показа детских программ.

По мнению корейских диетологов, эта мера поможет уменьшить рост количества детей с весом выше нормы. На сегодня ожирением болеет каждый пятый корейский ребенок.

Это не первая мера, предпринимаемая в Южной Корее для борьбы с ожирением. Прошлой весной в стране была запрещена продажа фаст-фуда и газированных напитков в учебных заведениях и возле них.

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