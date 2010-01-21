Иракским врачам разрешат носить оружие

Иракским врачам разрешат носить при себе оружие, сообщает Radio Netherlands Worldwide. Соответствующий законопроект был разработан правительством страны в целях обеспечения безопасности медработников.

Поводом для законодательной инициативы стали многочисленные жалобы врачей на неправомерные действия со стороны родственников пациентов, умерших в медучреждениях. По негласной традиции, в некоторых районах страны родственники таких пациентов требуют от лечащего врача денежной компенсации.

Разработанный правительством Ирака законопроект определяет меру наказания для лиц, совершивших указанные правонарушения. В частности, им грозит тюремное заключение сроком на три года или штраф в размере не менее десяти миллионов иракских динаров (около восьми тысяч долларов США).

Кроме того, законопроект позволит врачам в случае необходимости работать в течение семи лет после достижения пенсионного возраста (63 года). Документ также предусматривает предоставление медучреждениям права на строительство жилья для сотрудников в непосредственной близости от места работы.

Законопроект, призванный сократить число уезжающих из страны медицинских специалистов, а также способствовать их возвращению из-за рубежа, будет рассмотрен иракским парламентом.

medportal.ru