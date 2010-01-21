Первое впечатление о человеке - самое точное

Давно бытует мнение, что первое впечатление о человеке может быть обманчивым, и, руководствуясь этим, люди обычно не спешат выносить этому человеку оценку. Однако результаты нового исследования, проведенного американскими учеными, свидетельствуют, что первое впечатление может быть удивительно точным. Об этом интересном опыте рассказывается в материале ноябрьского номера журнала "Сайколоджи тудей".

В проведенном исследовании приняли участие свыше 100 студентов последнего курса Техасского университета, причем в одной группе студенты выступали как испытуемые, а в другой как "судьи". Судьи должны были по возможности точно определить индивидуальные характеристики испытуемых на основе всего двух фотографий.

Каждый из них был сфотографирован дважды. Для первого снимка они позировали, следуя указаниям исследователей, - у них были серьезные лица, они пристально смотрели в камеру и стояли по стойке "смирно". Для второй фотографии они были сняты в естественных, непринужденных позах. Кроме того, для того, чтобы фактически оценить их личные качества, испытуемые заполнили специальные анкеты. Анкеты также заполнили люди, хорошо их знающие.

Затем судьи вынесли свои "вердикты" всего по 10 индивидуальным характеристикам личности. Американские исследователи включили в эти характеристики следующее: темперамент, интеллект, чувство собственного достоинства, интровертность, экстравертность, воля, решительность, эмоциональность, активность и религиозность.

Даже после просмотра первых фотографий, на которых испытуемые по требованию исследователей были запечатлены в статичных, строгих позах, судьи смогли точно угадать три характеристики: экстравертность, наличие чувства собственного достоинства и религиозность. Просмотрев фотографии, на которых испытуемые были изображены в непринужденных позах, а на лицах было больше эмоций, судьи точно угадали почти все обозначенные характеристики. Например, экстраверты на вторых фотографиях больше улыбались, их позы были менее напряженными, они выглядели здоровыми, ухоженными и стильными.

"Давно известно, что люди спешат делать выводы на основе совсем небольшого количества информации, - сказал Сэм Гослинг, исследователь из Техасского университета. - Но в данном случае поражает то, сколь много впечатлений, полученных при просмотре всего лишь одной фотографии, оказались такими точными".

В результате исследователи пришли к выводу, что "особенности личности человека могут проявляться как в статичном, так и в экспрессивном изображении его внешности, и наблюдатель использует эту информацию для формирования точных суждений относительно разнообразных характеристик личности".

ami-tass.ru