Строгий контроль вредит психике ребёнка

Многие родители привыкли контролировать жизнь своих детей, по крайней мере до наступления ими совершеннолетия. Иногда это полезно и необходимо, однако исследование, проведённое социологами Университета Иллинойса /США/ и Китайского университета Гонконга /Китай/ в западных и азиатских странах, показало, что чрезмерный родительский контроль и доминирование над своим чадом вредит детской и подростковой психике. Специалисты заметили, что в некоторых странах Восточной Азии этот эффект имеет меньшее негативное влияние на психическое здоровье детей ввиду культурных различий и разных методов традиционного воспитания. Иными словами, в азиатских семьях дети привыкли к родительскому вмешательству в их жизнь и считают это нормой.

Большинство исследователей склоняются к мнению, что отсутствие какого-либо контроля над жизнью и полная вседозволенность вредят психологическому развитию ребёнка. Однако эксперты сделали вывод, что верна и обратная связь – чем больше родители принимают решения за ребёнка, как в западных, так и в азиатских странах и особенно в подростковый период, тем больше эмоциональных страданий испытывают дети. Последствия строгого родительского воспитания проявлялись и годы спустя, то есть затрагивали психику человека и после подросткового возраста.

В некоторых случаях родительская власть сильнее на Западе, чем в странах Восточной Азии, отметили психологи. Так, в западных странах родители обычно усиливают надзор над детьми, когда они вступают в подростковый возраст. Кроме того, отрицательные последствия родительского контроля на академическую успеваемость детей выражены сильнее на Западе, чем в Восточной Азии. Исследователи поясняют, что в азиатских странах существует очень сильный моральный аспект, связанный с обучением и образованием и имеющий гораздо больше финансовых последствий на всю жизнь человека, чем на Западе. Психологи рекомендуют родителям разумно ограничить вмешательство в жизнь своих детей, утверждая, что это будет полезно для детской психики.

ami-tass.ru